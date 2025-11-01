मोकामा दुलारचंद हत्याकांड मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई, ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारी हटाए

बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को जन सुराज पार्टी (JSP) कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या और उसके बाद हुए उपद्रव के बाद चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने मामले में पटना के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) विक्रम सिहाग समेत 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया, जबकि बाढ़ के पुलिस उपाधीक्षक (SDPO) को निलंबित कर दिया। आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार से रविवार दोपहर 12 बजे तक कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

आदेश आयोग ने क्या जारी किए हैं आदेश? आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) 178 मोकामा विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी चंदन कुमार (बिहार प्रशासनिक सेवा) को हटाकर उनकी जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी आशीष कुमार को नियुक्त किया गया है। आशीष फिलहाल पटना नगर निगम के अतिरिक्त नगर आयुक्त हैं। इसी तरह SDPO बाढ़-1 राकेश कुमार और SDPO बाढ़-2 अभिषेक सिंह का तबादला करते हुए उनकी जगह आनंद कुमार सिंह और आयुष श्रीवास्तव को लगाया गया है।

कार्रवाई आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी दिए आदेश आयोग ने इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशाषनात्मक कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। इसी तरह SDPO बाढ़-2 अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, आयोग ने पटना ग्रामीण SP विक्रम सिहाग का भी तबादला कर दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुई चुनाव-पूर्व अशांति के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा चुनावी शुचिता को बनाए रखना है।