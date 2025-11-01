LOADING...
बिहार विधानसभा चुनाव: नीतीश कुमार का जनता के नाम संदेश, कहा- ईमानदारी के साथ की सेवा
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदाताओं से की NDA उम्मीदवारों को जिताने की अपील

लेखन भारत शर्मा
Nov 01, 2025
05:10 pm
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के मतदाताओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। 3 मिनट से अधिक लंबे इस संबोधन में उन्होंने 2005 से उन्हें और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) को समर्थन देने के लिए लोगों का धन्यवाद दिया। उन्होंने पिछली सरकारों, खासकर लालू प्रसाद यादव के शासन की कड़ी आलोचना की और उन पर वंशवादी राजनीति करने और महिलाओं के लिए काम न करने का आरोप लगाया।

नीतीश ने किया यह दावा

नीतीश ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और कृषि के क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान किया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार ऐसे राज्य से बदल गया है जहां बिहारी होना अपमान की बात थी और अब यह सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, "मैने मुख्यमंत्री के रूप में जाति-धर्म से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों की ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ सेवा की है।"

नीतीश ने मतदाताओं से की यह खास अपील

नीतीश ने मतदाताओं से आगामी चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की अपील की । ​​ उन्होंने कहा, "मैं आपसे इस बार NDA के उम्मीदवारों को विजयी बनाने का अनुरोध करता हूं। हमें एक और मौका दीजिए। इसके बाद और भी काम होंगे, जिससे बिहार का इतना विकास होगा कि यह शीर्ष राज्यों में शामिल हो जाएगा।" बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

