बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदाताओं से की NDA उम्मीदवारों को जिताने की अपील

बिहार विधानसभा चुनाव: नीतीश कुमार का जनता के नाम संदेश, कहा- ईमानदारी के साथ की सेवा

लेखन भारत शर्मा 05:10 pm Nov 01, 202505:10 pm

क्या है खबर?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के मतदाताओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। 3 मिनट से अधिक लंबे इस संबोधन में उन्होंने 2005 से उन्हें और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) को समर्थन देने के लिए लोगों का धन्यवाद दिया। उन्होंने पिछली सरकारों, खासकर लालू प्रसाद यादव के शासन की कड़ी आलोचना की और उन पर वंशवादी राजनीति करने और महिलाओं के लिए काम न करने का आरोप लगाया।