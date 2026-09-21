चुनाव आयोग ने केजरीवाल, जयशंकर और आडवाणी को नोटिस मिलने पर स्पष्टीकरण दिया

चुनाव आयोग ने केजरीवाल, जयशंकर और आडवाणी को नोटिस मिलने पर स्पष्टीकरण दिया

लेखन गजेंद्र 10:53 am Sep 21, 202610:53 am

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कुछ मतदाताओं को जारी नोटिस को लेकर अपनी सफाई दी है। उसने कहा कि नोटिस जारी करने का मतलब यह नहीं है कि मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। उसने कहा कि यह SIR के कामकाज का हिस्सा है। आयोग का ये स्पष्टीकरण तब जारी किया, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 32 लाख दिल्ली मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है।