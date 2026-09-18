चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और बागी गुट को नया पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह दिया
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) और उसके चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर चल रहे खींचतान के बीच अस्थायी तौर पर व्यवस्था की है। आयोग ने TMC के मौजूदा नाम और चुनाव चिन्ह को स्थिर रखते हुए ममता बनर्जी और बागी गुट को अलग-अलग अंतरिम नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। ममता के नेतृत्व वाले गुट को आयोग ने 'ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया है और चुनाव चिन्ह 'फुटबॉल खिलाड़ी' तय किया है।
फैसला
बागी गुट को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम दिया गया
आयोग ने ममता के बागी गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया है। उसका चुनाव चिन्ह 'लिफाफा' तय किया गया है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये चिन्ह अस्थायी हैं और आगामी उपचुनाव में लागू होंगे।
चुनाव आयोग ने 'अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' नाम और उसके पारंपरिक 'फूल और घास' चिन्ह को अस्थायी रूप से निलंबित करने के एक दिन बाद नई पहचान आवंटित की है।
टकराव
अक्टूबर में होने वाले उपचुनाव में नहीं दिखेगा फूल और घास
चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक 3 पसंदीदा नाम और 3 स्वतंत्र चुनाव चिन्ह जमा करने का निर्देश दिया गया था।
इसके बाद आयोग ने आगामी उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को उनके अंतरिम चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं।
आयोग ने नया चुनाव चिन्ह आवंटित करने से पहले 6 अक्टूबर को होने वाले पश्चिम बंगाल उपचुनाव के मतपत्रों से दोनों गुटो को अस्थायी रूप से हटा दिया था।
चुनाव में फूल-घास चुनाव चिन्ह नहीं दिखेगा।
पार्टी
TMC में विद्रोह
बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC की हार के बाद यह संकट पैदा हुआ और पार्टी में अंदरूनी टकराव बाहर आ गया।
जून में, 58 बागी विधायकों ने ममता खेमे के उम्मीदवार शोवनदेब चट्टोपाध्याय के स्थान पर निष्कासित नेता ऋतब्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता चुना और विधानसभा अध्यक्ष से मान्यता प्राप्त कर ली।
इसके बाद पार्टी के अस्तित्व को लेकर संकट खड़ा हो गया। यह विद्रोह संसद भी पहुंचा, जहां 20 लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ी।