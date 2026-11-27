एमके स्टालिन ने पिछले साल 'निष्पक्ष परिसीमन' को लेकर सभी राजनीतिक दलों की बैठक की तस्वीर साझा की है

परिसीमन विधेयक पर एमके स्टालिन ने रखी 2 शर्तें, कहा- तमिलनाडु हितों से कोई समझौता नहीं

लेखन गजेंद्र 01:58 pm Nov 27, 202601:58 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को संसद सत्र बुलाया है, जिससे परिसीमन विधेयक को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है और संभावना है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) इस पर सहमत है। पार्टी के प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को बयान जारी करके सभी तरह की अटकलों को विराम दे दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और समझौते का कोई सवाल नहीं है।