दिग्विजय सिंह का प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर के साथ कांग्रेस को संदेश, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति (CWC) की अहम बैठक से पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर के साथ कांग्रेस को अहम संदेश दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा की संगठनात्मक ताकत के महत्व को बताया है। इसी तरह उन्होंने कांग्रेस संगठन के अंदर सुधार और शक्ति विकेंद्रीकरण की जरूरत पर भी जोर दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
पोस्ट
दिग्विजय ने पोस्ट में क्या लिखा?
दिग्विजय ने प्रधानमंत्री मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें वह वरिष्ठ भाजपा नेताओं के चरणों के पास फर्श पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'Quora site पर मुझे यह चित्र मिला। बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार RSS का जमीनी स्वयं सेवक और जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री और फिर बाद में देश का प्रधानमंत्री बना। यह संघटन की शक्ति है। जय सिया राम।'
स्पष्ट
दिग्विजय ने अपनी पोस्ट को किया स्पष्ट
दिग्विजय की यह पोस्ट सामने आने के बाद इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों ने इसे प्रधानमंत्री मोदी पर तंज के तौर पर देखा, तो कुछ ने संगठनात्मक राजनीति पर टिप्पणी माना। इसके बाद दिग्विजय ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि उनका इरादा किसी तरह की आलोचना करने का नहीं था। यह पोस्ट RSS और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे की ताकत को दिखाने के लिए ही थी।
जोर
दिग्जविजय ने कांग्रेस में शक्ति विकेंद्रीकरण पर दिया जोर
दिग्विजय ने कांग्रेस संगठन के अंदर सुधार और शक्ति विकेंद्रीकरण की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने 19 दिसंबर के राहुल गांधी के एक वीडियो पर लिखा, 'राहुल गांधी आप सोशियो-इकोनॉमिक इश्यूज के मामलों में बिल्कुल सही हैं। फुल मार्क्स, लेकिन अब प्लीज INC को भी देखें। कांग्रेस में आपने 'संगठन क्रिएशन' की शुरुआत की है, लेकिन हमें और व्यावहारिक विकेन्द्रीकृत कार्यप्रणाली की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे।'