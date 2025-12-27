दिग्विजय सिंह का प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर के साथ कांग्रेस को संदेश, जानिए क्या कहा

पोस्ट दिग्विजय ने पोस्ट में क्या लिखा? दिग्विजय ने प्रधानमंत्री मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें वह वरिष्ठ भाजपा नेताओं के चरणों के पास फर्श पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'Quora site पर मुझे यह चित्र मिला। बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार RSS का जमीनी स्वयं सेवक और जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री और फिर बाद में देश का प्रधानमंत्री बना। यह संघटन की शक्ति है। जय सिया राम।'

स्पष्ट दिग्विजय ने अपनी पोस्ट को किया स्पष्ट दिग्विजय की यह पोस्ट सामने आने के बाद इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों ने इसे प्रधानमंत्री मोदी पर तंज के तौर पर देखा, तो कुछ ने संगठनात्मक राजनीति पर टिप्पणी माना। इसके बाद दिग्विजय ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि उनका इरादा किसी तरह की आलोचना करने का नहीं था। यह पोस्ट RSS और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे की ताकत को दिखाने के लिए ही थी।

