नोएडा के बाद दिल्ली में खोदे गए गड्ढे में गिरकर बाइक सवार युवक की मौत
क्या है खबर?
नोएडा के बाद अब दिल्ली में एक युवक विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ गया। यहां के जनकपुरी इलाके में गुरुवार रात को एक बाइक सवार युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। घटना रात साढ़े 8 बजे की है। मृतक युवक की पहचान कैलाशपुरी निवासी कमल के रूप में हुई है। युवक सुबह तक गड्ढे में ही गिरा पड़ा था। बताया जा रहा है कि यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने खुदवाया था।
जांच
रोहिणी स्थित दफ्तर से घर लौट रहा था युवक
पुलिस ने बताया कि कमल गुरुवार रात को रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहा था, तभी जनकपुरी के पास यह हादसा हुआ। कमल के देर रात तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश की थी और थानों के चक्कर लगाए थे। हालांकि, उनके पास सुबह साढ़े 7 बजे घटना के संबंध में फोन आया। बताया जा रहा है कि युवक का शव रात भर गड्ढे में पड़ा था। उसे सुबह निकाला गया।
जांच
लोगों ने नाराजगी
नवभारत टाइम्स के मुताबिक, जनकपुरी रोड पर यह गड्डा DJB ने खुदवाया था, लेकिन ढका नहीं गया और काफी दिनों से खुला पड़ा था। लोगों में घटना को लेकर नाराजगी है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद का कहना है कि घटना की जांच कराई जा रही है और कमेटी का गठन किया गया है। दोषी ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है।
ट्विटर पोस्ट
सौरभ भारद्वाज का पोस्ट
Shocking !!!— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) February 6, 2026
सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिर कर फँस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया
नोएडा की घटना से दिल्ली की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं सीखा। बस रोज़ झूठ बोला जाता है।
जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली pic.twitter.com/4WJr1tLdiI
घटना
नोएडा की घटना से नहीं लिया सबक
पिछले महीने दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की बेसमेंट के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। मेहता रात में दफ्तर से लौट रहे थे, तभी घने कोहरे के कारण उनकी कार बैरीकेड को तोड़ते हुए पानी से भरे बेसमेंट में गिर गई। घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश एम को हटा दिया और एक जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी थीं।