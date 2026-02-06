नोएडा के बाद दिल्ली में खोदे गए गड्ढे में गिरकर बाइक सवार युवक की मौत

नोएडा के बाद अब दिल्ली में एक युवक विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ गया। यहां के जनकपुरी इलाके में गुरुवार रात को एक बाइक सवार युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। घटना रात साढ़े 8 बजे की है। मृतक युवक की पहचान कैलाशपुरी निवासी कमल के रूप में हुई है। युवक सुबह तक गड्ढे में ही गिरा पड़ा था। बताया जा रहा है कि यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने खुदवाया था।

जांच रोहिणी स्थित दफ्तर से घर लौट रहा था युवक पुलिस ने बताया कि कमल गुरुवार रात को रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहा था, तभी जनकपुरी के पास यह हादसा हुआ। कमल के देर रात तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश की थी और थानों के चक्कर लगाए थे। हालांकि, उनके पास सुबह साढ़े 7 बजे घटना के संबंध में फोन आया। बताया जा रहा है कि युवक का शव रात भर गड्ढे में पड़ा था। उसे सुबह निकाला गया।

जांच लोगों ने नाराजगी नवभारत टाइम्स के मुताबिक, जनकपुरी रोड पर यह गड्डा DJB ने खुदवाया था, लेकिन ढका नहीं गया और काफी दिनों से खुला पड़ा था। लोगों में घटना को लेकर नाराजगी है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद का कहना है कि घटना की जांच कराई जा रही है और कमेटी का गठन किया गया है। दोषी ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है।

ट्विटर पोस्ट सौरभ भारद्वाज का पोस्ट Shocking !!!



सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिर कर फँस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया



नोएडा की घटना से दिल्ली की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं सीखा। बस रोज़ झूठ बोला जाता है।



जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली pic.twitter.com/4WJr1tLdiI — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) February 6, 2026

