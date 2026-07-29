CPIM कार्यालय पर पुलिस की छापेमारी को लेकर राज्यसभा में हंगामा, जेपी नड्डा ने सामान्य बताया

दिल्ली पुलिस मंगलवार को CPIM की छात्र शाखा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की दिल्ली सचिव और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की पूर्व अध्यक्ष आईसी घोष को गिरफ्तार करने CPIM मुख्यालय एकेजी भवन पहुंची थी।

आरोप है कि पुलिस ने जबरन मुख्यालय में घुसने की कोशिश की, जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी बिना वर्दी के थे। इस दौरान उनकी CPIM नेताओं से बहस हुई।

घोष हाल में जंतर-मंतर पर आयोजित छात्र प्रदर्श में शामिल हुई थीं।