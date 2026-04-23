दिल्ली निगम के मेयर चुनाव में भाजपा ने प्रवेश वाही को उम्मीदवार बनाया, AAP नहीं लड़ेगी
क्या है खबर?
दिल्ली नगर निगम (MCD) में मेयर चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने प्रवेश वाही को मेयर और मोनिका पंत को उपमेयर का उम्मीदवार बनाया है। इस बार फिर आम आदमी पार्टी (AAP) मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी और न ही उम्मीदवार उतारेगी, जिससे भाजपा के उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना तय हो गया है। स्थायी समिति के लिए शालीमार बाग से AAP पार्षद जलज कुमार चौधरी ने नामांकन किया है।
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दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने जारी की सूचना
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सूचना जीर कर बताया कि वार्ड संख्या 53-रोहिणी E के पार्षद प्रवेश वाही और वार्ड संख्या 206-आनंद विहार से पार्षद मोनिका पंत मेयर और उपमेयर उम्मीदवार हैं। स्थायी समिति और नेता सदन के लिए वार्ड संख्या 27-बेगमपुर से पार्षद जय भगवान यादव और वार्ड संख्या 82-पहाड़गंज से पार्षद मनीष चड्ढा को स्थायी समिति का सदस्य का उम्मीदवार बनाया है। सभी उम्मीदवार अपने-अपने पदों के लिए गुरुवार को नामांकन के अंतिम दिन पर्चा भरेंगे।
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चुनाव से दूर रहने का AAP ने बताया कारण
AAP के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले साल भी पार्टी ने मेयर और उपमेयर के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था और इस बार भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी भाजपा को एक और मौका दे रही है, ताकि जनता समझ उनकी कार्यशैली समझ सके। भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मेयर और स्थायी समिति के सदस्य भाजपा के होने के बाद भी जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है।
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29 अप्रैल को है मतदान
दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति काफी मजबूत निकाय है, जो वित्तीय और जरूरी नीतिगत निर्णय के लिए जिम्मेदार होती है। MCD मेयर, उपमेयर और 3 सदस्यीय स्थायी समिति सदस्यों के पदों के लिए 29 अप्रैल चुनाव होने हैं। मौजूदा समय में 250 सदस्यीय निगम में 123 सीटें भाजपा, AAP के पास 100, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पास 15, कांग्रेस के पास 9 और 2 निर्दलीय पार्षद हैं। निर्वाचक मंडल में 14 विधायक, 10 सांसद को मिलाकर 273 वोट पड़ेंगे।