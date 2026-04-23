दिल्ली निगम के मेयर चुनाव में भाजपा ने प्रवेश वाही को उम्मीदवार बनाया, AAP नहीं लड़ेगी

चुनाव दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने जारी की सूचना दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सूचना जीर कर बताया कि वार्ड संख्या 53-रोहिणी E के पार्षद प्रवेश वाही और वार्ड संख्या 206-आनंद विहार से पार्षद मोनिका पंत मेयर और उपमेयर उम्मीदवार हैं। स्थायी समिति और नेता सदन के लिए वार्ड संख्या 27-बेगमपुर से पार्षद जय भगवान यादव और वार्ड संख्या 82-पहाड़गंज से पार्षद मनीष चड्ढा को स्थायी समिति का सदस्य का उम्मीदवार बनाया है। सभी उम्मीदवार अपने-अपने पदों के लिए गुरुवार को नामांकन के अंतिम दिन पर्चा भरेंगे।

चुनाव चुनाव से दूर रहने का AAP ने बताया कारण AAP के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले साल भी पार्टी ने मेयर और उपमेयर के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था और इस बार भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी भाजपा को एक और मौका दे रही है, ताकि जनता समझ उनकी कार्यशैली समझ सके। भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मेयर और स्थायी समिति के सदस्य भाजपा के होने के बाद भी जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है।

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