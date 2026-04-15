अरविंद केजरीवाल को हटाना होगा कोर्ट में जज के साथ बहस का वीडियो

सुनवाई

अदालती कार्यवाही की वीडियो प्रसारित करना प्रतिबंधित

हाई कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन सुनवाई संबंधी नियमों में अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और वीडियो प्रकाशित करना प्रतिबंधित है। अधिकारी ने आगे कहा कि ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि कोर्ट ने पहली भी ऐसे कदम उठाए हैं और केजरीवाल का वीडियो उन वीडियो में से एक है जिनका हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है।