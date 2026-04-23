दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के साथ अदालती बहस का वीडियो प्रसारित करने पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस, जज की वीडियो प्रसारित करने का मामला

लेखन गजेंद्र 02:28 pm Apr 23, 202602:28 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की अदालती बहस की वीडियो प्रसारित करने के मामले में सुनवाई की। उसने फेसबुक, गूगल और एक्स सहित सोशल मीडिया मध्यस्थों और सर्च इंजनों को आदेश दिया कि वे शराबी नीति मामले की सुनवाई में जज और केजरीवाल की बहस की सभी वीडियो को हटा दें। मामले में कोर्ट ने केजरीवाल समेत कई लोगों को अवमानना की मांग वाली याचिका पर नोटिस भी जारी किया है।