दिल्ली दंगों के मामले में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा को कोर्ट से राहत मिली

दिल्ली दंगों के मामले में नहीं दर्ज होगी कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR, याचिका खारिज

लेखन गजेंद्र 04:14 pm Mar 13, 202604:14 pm

क्या है खबर?

दिल्ली दंगों के मामले में भाजपा विधायक और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा को राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने यह आदेश यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा CrPC की धारा 156(3) (BNS की धारा 175(3)) के तहत दायर याचिका पर दिया है।