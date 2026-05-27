दिल्ली की कोर्ट ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भेजा नोटिस

दिल्ली की कोर्ट ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भेजा नोटिस, नफरती भाषण पर मांगा जवाब

लेखन गजेंद्र 10:32 am May 27, 202610:32 am

क्या है खबर?

दिल्ली की एक कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और दिल्ली पुलिस को नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में नोटिस जारी किया है। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री ने नोटिस कार्यकर्ता हर्ष मंदर की याचिका पर जारी किया है, जिसमें सरमा के खिलाफ नफरती भाषण के लिए FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इससे पहले मंदर की याचिका एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद वे सत्र कोर्ट पहुंचे।