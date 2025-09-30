दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में निधन

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर मल्होत्रा के साथ मुलाकात करते हुए अपनी तस्वीर साझा कर लिखा कि मल्होत्रा जीवनभर जनसेवा में समर्पित रहे और जमीन से जुड़े नेता थे, उन्होंने दिल्ली में भाजपा को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि मल्होत्रा से संगठन संबंधी कई बारीक बातें जानने को मिलीं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्होत्रा को जनसंघ और भाजपा का इतिहास का प्रोफेसर बताया है।

परिचय

डॉ मनमोहन सिंह को हराया था

मल्होत्रा का जन्म 1931 में लाहौर में हुआ था। विभाजन के बाद वे परिवार के साथ दिल्ली आए थे। उनका राजनीतिक करियर 1960 से शुरू हुआ। उन्होंने केदारनाथ साहनी और मदनलाल खुराना के साथ मिलकर भाजपा को मजबूत किया। वे 1989-2009 तक 5 बार लोकसभा सांसद और 2 बार विधायक रहे। उन्होंने 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हराया था। वे 2004 में दिल्ली से एकमात्र भाजपा सांसद थे। वे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष थे।