दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में निधन
लेखन गजेंद्र
Sep 30, 2025
01:27 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली में भर्ती थे। भाजपा की ओर से बताया गया कि उनका पार्थिव शरीर सुबह करीब 8:45 बजे अंतिम दर्शन के लिए उनके आधिकारिक आवास 21 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर लाया गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा नेताओं ने शोक जताया है।

शोक

प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जताया शोक

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर मल्होत्रा के साथ मुलाकात करते हुए अपनी तस्वीर साझा कर लिखा कि मल्होत्रा जीवनभर जनसेवा में समर्पित रहे और जमीन से जुड़े नेता थे, उन्होंने दिल्ली में भाजपा को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि मल्होत्रा से संगठन संबंधी कई बारीक बातें जानने को मिलीं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्होत्रा को जनसंघ और भाजपा का इतिहास का प्रोफेसर बताया है।

परिचय

डॉ मनमोहन सिंह को हराया था

मल्होत्रा का जन्म 1931 में लाहौर में हुआ था। विभाजन के बाद वे परिवार के साथ दिल्ली आए थे। उनका राजनीतिक करियर 1960 से शुरू हुआ। उन्होंने केदारनाथ साहनी और मदनलाल खुराना के साथ मिलकर भाजपा को मजबूत किया। वे 1989-2009 तक 5 बार लोकसभा सांसद और 2 बार विधायक रहे। उन्होंने 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हराया था। वे 2004 में दिल्ली से एकमात्र भाजपा सांसद थे। वे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की तस्वीर

प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी