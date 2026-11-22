चहल ने लिखा, 'भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी व OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।'

हालांकि, अभी ये पता नहीं है कि 'विशेष आमंत्रित सदस्य' के तौर पर चहल को कौन-सी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। उनके कार्यकाल और संगठन में भूमिका को लेकर भी जानकारी सामने नहीं आई है।