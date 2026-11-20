कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- क्रिकेटर सिराज अपने नाम की वजह से न्यूजीलैंड टेस्ट से बाहर

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- क्रिकेटर सिराज अपने नाम की वजह से न्यूजीलैंड टेस्ट से बाहर

लेखन गजेंद्र 05:23 pm Nov 20, 202605:23 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लोकसभा सांसद और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने भारतीय क्रिकेट टीम चयनकर्ताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में 11 खिलाड़ियों में न शामिल किए जाने के पीछे धार्मिक भेदभाव बताया है। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी उनको टीम में जगह नहीं मिली, तो भेदभाव साफ पता चलता है कि उनको सिराज नाम होने की वजह से नहीं लिया।