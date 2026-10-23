उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 174 सीटों की सूची सौंपी

उत्तर प्रदेश चुनाव: कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 174 सीटों की सूची सौंपी, 4 श्रेणी बनाई

लेखन गजेंद्र 09:25 am Oct 23, 202609:25 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। उसने समाजवादी पार्टी (SP) को 172 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी है। न्यूज18 के मुताबिक, दोनों पार्टियां सीटों के बंटवारे पर काम कर रही हैं। अभी कांग्रेस ने अपनी पसंद के आधार पर सीटों को 4 श्रेणी में बांटा है। हर पार्टी कितनी सीट मिलेंगी, यह आगे की बातचीत के बाद तय होगा। फिलहाल, दोनों पार्टियां त्याग करने को तैयार हैं।