होम / खबरें / राजनीति की खबरें / जम्मू-कश्मीर में चीनी निर्माण का दावा, भाजपा नेताओं की बीजिंग प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर उखड़ी कांग्रेस
दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में चीनी नेताओं से भाजपा नेताओं की मुलाकात (तस्वीर: एक्स/@vijai63)

लेखन गजेंद्र
Jan 13, 2026
01:07 pm
भारतीय सीमा के अंदर चीनी निर्माण के दावे के बीच भाजपा नेताओं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की मुलाकात को कांग्रेस ने देशद्रोह बताते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर चीनी प्रवक्ता का वीडियो साझा कर लिखा कि चीन जम्मू-कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना इलाका कह रहा है और वहां निर्माण करा रहा है, लेकिन भाजपा चीनी नेताओं के साथ बैठक कर रही है।

भाजपा औऱ चीन के बीच कौन सा गुप्त समझौता हुआ- श्रीनेत

श्रीनेत ने मुलाकात की तस्वीर साझा कर लिखा, 'यह फोटो भाजपा दफ्तर की है। भाजपा नेता और चीनी नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, गलवान में हमारे जांबाज़ों की शहादत हुई, चीन लद्दाख में अतिक्रमण और अरुणाचल में गांव बसा रहा है। यहां गलबहैया चल रही है। मीडिया के चरणचुंबक नहीं पूछेंगे कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, भाजपा ने क्यों किया देशद्रोह, भाजपा-चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ?'

भाजपा मुख्यालय में हुई थी चीनी नेताओं की बैठक

भाजपा के विदेश विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाला और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक्स पर चीनी नेताओं के साथ बैठक की तस्वीर साझा की। यह बैठक भाजपा मुख्यालय में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई सुन हैयान (पार्टी की अंतरराष्ट्रीय विभाग की उप-मंत्री) ने किया। भाजपा नेताओं ने बताया कि मुलाकात में पार्टी स्तर पर बातचीत को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग भी मौजूद थे।

कांग्रेस का भाजपा पर निशाना

सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए सवाल

