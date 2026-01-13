जम्मू-कश्मीर में चीनी निर्माण का दावा, भाजपा नेताओं की बीजिंग प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर उखड़ी कांग्रेस
क्या है खबर?
भारतीय सीमा के अंदर चीनी निर्माण के दावे के बीच भाजपा नेताओं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की मुलाकात को कांग्रेस ने देशद्रोह बताते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर चीनी प्रवक्ता का वीडियो साझा कर लिखा कि चीन जम्मू-कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना इलाका कह रहा है और वहां निर्माण करा रहा है, लेकिन भाजपा चीनी नेताओं के साथ बैठक कर रही है।
निशाना
भाजपा औऱ चीन के बीच कौन सा गुप्त समझौता हुआ- श्रीनेत
श्रीनेत ने मुलाकात की तस्वीर साझा कर लिखा, 'यह फोटो भाजपा दफ्तर की है। भाजपा नेता और चीनी नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, गलवान में हमारे जांबाज़ों की शहादत हुई, चीन लद्दाख में अतिक्रमण और अरुणाचल में गांव बसा रहा है। यहां गलबहैया चल रही है। मीडिया के चरणचुंबक नहीं पूछेंगे कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, भाजपा ने क्यों किया देशद्रोह, भाजपा-चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ?'
बैठक
भाजपा मुख्यालय में हुई थी चीनी नेताओं की बैठक
भाजपा के विदेश विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाला और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक्स पर चीनी नेताओं के साथ बैठक की तस्वीर साझा की। यह बैठक भाजपा मुख्यालय में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई सुन हैयान (पार्टी की अंतरराष्ट्रीय विभाग की उप-मंत्री) ने किया। भाजपा नेताओं ने बताया कि मुलाकात में पार्टी स्तर पर बातचीत को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग भी मौजूद थे।
ट्विटर पोस्ट
कांग्रेस का भाजपा पर निशाना
मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर पड़ी है.— Congress (@INCIndia) January 13, 2026
अब चीन ने जम्मू-कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना बताया है.
चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा- शक्सगाम घाटी चीन का इलाका है, यहां बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है.
मोदी जी 'लाल आंख' का क्या हुआ? pic.twitter.com/EGxuzzPjfG
ट्विटर पोस्ट
सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए सवाल
यह फोटो BJP दफ्तर की है— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) January 13, 2026
BJP के नेता और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है
ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया
गलवान में हमारे जांबाज़ों की शहादत हुई
चीन लद्दाख में अतिक्रमण किए बैठा है
अरुणाचल में गांव बसा रहा है
और यहाँ गलबहैया चल रही… pic.twitter.com/oMUr0QsyKd