जम्मू-कश्मीर में चीनी निर्माण का दावा, भाजपा नेताओं की बीजिंग प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर उखड़ी कांग्रेस

निशाना

भाजपा औऱ चीन के बीच कौन सा गुप्त समझौता हुआ- श्रीनेत

श्रीनेत ने मुलाकात की तस्वीर साझा कर लिखा, 'यह फोटो भाजपा दफ्तर की है। भाजपा नेता और चीनी नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, गलवान में हमारे जांबाज़ों की शहादत हुई, चीन लद्दाख में अतिक्रमण और अरुणाचल में गांव बसा रहा है। यहां गलबहैया चल रही है। मीडिया के चरणचुंबक नहीं पूछेंगे कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, भाजपा ने क्यों किया देशद्रोह, भाजपा-चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ?'