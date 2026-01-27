कांग्रेस ने मोदी सरकार के कामकाज पर रिपोर्ट जारी की, आर्थिक आंकड़ों को धोखा बताया

कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सरकार के आर्थिक विकास पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस रिसर्च विभाग के प्रमुख राजीव गौड़ा और रिसर्च-निगरानी विभाग के प्रभारी अमिताभ दुबे ने "बढ़ती असमानता, सिमटता लोकहित- 2026 में अर्थव्यवस्था की असली हालत" नाम से रिपोर्ट जारी कर कहा कि मोदी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को शानदार बता रही है, लेकिन बदकिस्मती से, यह सच्चाई से बहुत दूर है।

संकट एशिया में सबसे खराब रुपये का प्रदर्शन गौड़ा ने कहा कि पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है, अगर अर्थव्यवस्था अच्छी होती तो भारत में निवेश की बाढ़ आ जानी चाहिए थी। रुपया गिरने का कारण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और पोर्टफोलियो फ्लो दोनों बाहर जाना हैं। दुबे ने बताया कि साल 2025-26 के पहली छमाही में मैनुफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 8.4 प्रतिशत दिखा, लेकिन असल ग्रोथ रेट 2.9 प्रतिशत है, जिससे विश्वास उठ रहा है।

संकट हर साल हजारों करोड़पति छोड़ रहे देश दुबे ने बताया कि हर साल 4 से 5,000 करोड़पति भारत छोड़कर जा रहे हैं और दुबई, सिंगापुर और लंदन जैसी जगहों पर बस रहे हैं। दुबे ने बताया कि यह पिछले कई सालों से हो रहा है और अब तो उन्होंने पैसा भी निकालना शुरू कर दिया है और पिछले साल 1.69 लाख करोड़ रुपये लोगों ने इक्विटी मार्केट से निकाला है। उन्होंने सवाल किया कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतरीन है तो ऐसा क्यों हो रहा है।

