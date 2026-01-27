कांग्रेस ने मोदी सरकार के कामकाज पर रिपोर्ट जारी की, आर्थिक आंकड़ों को धोखा बताया
क्या है खबर?
कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सरकार के आर्थिक विकास पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस रिसर्च विभाग के प्रमुख राजीव गौड़ा और रिसर्च-निगरानी विभाग के प्रभारी अमिताभ दुबे ने "बढ़ती असमानता, सिमटता लोकहित- 2026 में अर्थव्यवस्था की असली हालत" नाम से रिपोर्ट जारी कर कहा कि मोदी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को शानदार बता रही है, लेकिन बदकिस्मती से, यह सच्चाई से बहुत दूर है।
रिपोर्ट
GDP की हालत खस्ता- कांग्रेस
गौड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आंकड़ों में गड़बड़ी की वजह से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने मोदी सरकार के नेशनल अकाउंट को C ग्रेड दिया है। दुबे ने बताया कि जुलाई 2025 से सितंबर 2025 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की विकास दर 8.3 प्रतिशत थी और महंगाई दर 0.5 प्रतिशत थी, जबकि यह पूरी तरह झूठ है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो इसका मतलब हुआ कि देश से मंहगाई का संकट खत्म हो चुका है।
संकट
एशिया में सबसे खराब रुपये का प्रदर्शन
गौड़ा ने कहा कि पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है, अगर अर्थव्यवस्था अच्छी होती तो भारत में निवेश की बाढ़ आ जानी चाहिए थी। रुपया गिरने का कारण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और पोर्टफोलियो फ्लो दोनों बाहर जाना हैं। दुबे ने बताया कि साल 2025-26 के पहली छमाही में मैनुफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 8.4 प्रतिशत दिखा, लेकिन असल ग्रोथ रेट 2.9 प्रतिशत है, जिससे विश्वास उठ रहा है।
संकट
हर साल हजारों करोड़पति छोड़ रहे देश
दुबे ने बताया कि हर साल 4 से 5,000 करोड़पति भारत छोड़कर जा रहे हैं और दुबई, सिंगापुर और लंदन जैसी जगहों पर बस रहे हैं। दुबे ने बताया कि यह पिछले कई सालों से हो रहा है और अब तो उन्होंने पैसा भी निकालना शुरू कर दिया है और पिछले साल 1.69 लाख करोड़ रुपये लोगों ने इक्विटी मार्केट से निकाला है। उन्होंने सवाल किया कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतरीन है तो ऐसा क्यों हो रहा है।
नौकरी
युवाओं की नौकरियों में नहीं हुई बढ़ोतरी
गौड़ा ने बताया कि अप्रैल-सितंबर 2025 में युवा रोज़गार 35.8 प्रतिशत से घटकर 35.2 प्रतिशत हो गया और सितंबर 2025 तक, युवा बेरोजगारी बढ़कर 15 प्रतिशत, शहरी इलाकों में बढ़कर 18.4 प्रतिशत हो गई। उन्होंने बताया कि सरकार ने कांग्रेस की इंटर्नशिप योजना अपनाई, लेकिन नवंबर 2025 तक, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 2,066 इंटर्नशिप पूरी हुईं, जिनमें सिर्फ 95 को जॉब ऑफर मिले। उन्होंने बताया कि 2023-24 में कंपनियों का मुनाफा 22.3 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन नौकरी 1.5 प्रतिशत बढ़ी।
ट्विटर पोस्ट
कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस
LIVE: Congress party briefing by Prof. @rajeevgowda and Shri @dubeyamitabh at AICC Office, New Delhi. https://t.co/InWJ90NaB3— Congress (@INCIndia) January 27, 2026