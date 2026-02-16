LOADING...
कांग्रेस का दावा- असम के नेता भूपेन बोराह ने इस्तीफा वापस लिया, बोराह बोले- समय चाहिए
लेखन गजेंद्र
Feb 16, 2026
04:00 pm
क्या है खबर?

असम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोराह के सोमवार को इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी ने उनका इस्तीफा नहीं स्वीकारा और बोराह ने त्याग पत्र वापस ले लिया है। गुवाहाटी में असम कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और बोराह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। जितेंद्र ने कहा कि लंबी बातचीत के बाद मुद्दे को सुलझा लिया गया है।

बातचीत

परिवार में कभी-कभी होते हैं मतभेद- जितेंद्र

जितेंद्र ने कहा, "बोराह कांग्रेस परिवार के अहम सदस्य हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा था। कांग्रेस परिवार में कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। राहुल गांधी ने बोराह से 15 मिनट बातचीत की है। हमने बैठकर इसे सुलझा लिया है। वह पिछले 30 सालों से कांग्रेस में थे। मैं भूपेन बोरा को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए धन्यवाद देता हूं।" बोराह ने कहा कि उन्हें थोड़ा समय चाहिए।

ट्विटर पोस्ट

जितेंद्र सिंह ने घोषणा की

