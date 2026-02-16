कांग्रेस का दावा- असम के नेता भूपेन बोराह ने इस्तीफा वापस लिया, बोराह बोले- समय चाहिए

बातचीत

परिवार में कभी-कभी होते हैं मतभेद- जितेंद्र

जितेंद्र ने कहा, "बोराह कांग्रेस परिवार के अहम सदस्य हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा था। कांग्रेस परिवार में कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। राहुल गांधी ने बोराह से 15 मिनट बातचीत की है। हमने बैठकर इसे सुलझा लिया है। वह पिछले 30 सालों से कांग्रेस में थे। मैं भूपेन बोरा को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए धन्यवाद देता हूं।" बोराह ने कहा कि उन्हें थोड़ा समय चाहिए।