कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत को जान से मारने की धमकी

धमकी

धमकी भरे संदेशों में क्या लिखा है?

दिपके को +917703994257 से मिली धमकी में लिखा है, "सुन, पैसा मिलेगा तुझे। ये अकाउंट बंद कर दे या भाजपा में आ जा। वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुझे।" दूसरे +919979987624 से भेजी गई धमकी में लिखा है, "अभी तो नंबर मिला है, तेरा घर मिलने में देर नहीं। कहां रहता है, भारत में ही न?" एक अन्य नंबर +919662136900 से एक युवक ने धमकी भरा वीडियो संदेश भेजकर कहा कि दिपके के माता-पिता का घर मिल गया है।