कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट प्रतिबंधित

कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट प्रतिबंधित, भाजपा को पछाड़ने के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट पर साइबर-हमला

लेखन गजेंद्र 02:47 pm May 21, 202602:47 pm

क्या है खबर?

लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का एक्स अकाउंट गुरुवार को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक करने की कोशिश की गई। यह घटना तब सामने आई है, जब CJP ने कुछ घंटे पहले भाजपा को इंस्टाग्राम पर पछाड़ दिया और उसके फॉलोवर्स की संख्या 1.38 करोड़ पार कर गई है। इंस्टाग्राम पर भाजपा के पास केवल 88 लाख फॉलोवर्स हैं। कांग्रेस के पास 1.33 करोड़ फॉलोवर्स हैं।