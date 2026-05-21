कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट प्रतिबंधित, भाजपा को पछाड़ने के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट पर साइबर-हमला
क्या है खबर?
लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का एक्स अकाउंट गुरुवार को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक करने की कोशिश की गई। यह घटना तब सामने आई है, जब CJP ने कुछ घंटे पहले भाजपा को इंस्टाग्राम पर पछाड़ दिया और उसके फॉलोवर्स की संख्या 1.38 करोड़ पार कर गई है। इंस्टाग्राम पर भाजपा के पास केवल 88 लाख फॉलोवर्स हैं। कांग्रेस के पास 1.33 करोड़ फॉलोवर्स हैं।
घटना
पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके ने पुष्टि की
एक्स अकाउंट को प्रतिबंधित किए जाने की पुष्टि CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने की है। उन्होंने भारत में ब्लॉक किए गए खाते का स्क्रीनशॉट साझा कर लिखा, 'जैसा कि उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है।' उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, 'अब इंस्टाग्राम को हैक करने की कोशिशें की जा रही हैं।' एक्स पर लिखा है @CJP_2029 को भारत में एक कानूनी मांग के जवाब में रोका गया है।
ट्विटर पोस्ट
अभिजीत दिपके ने दी जानकारी
As expected Cockroach Janta Party’s account has been withheld in India. pic.twitter.com/44ymllnSMJ— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) May 21, 2026
ट्विटर पोस्ट
इंस्टाग्राम हैक की कोशिश
Now attempts being made to hack Instagram pic.twitter.com/doFskK9D7Z— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) May 21, 2026
कारण
हमने कुछ भी गलत पोस्ट नहीं किया- दिपके
एक्स अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित किए जाने के बाद दिपके ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो साझा किया है, जिसमें इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को सुबह हैक करने की कोशिश की गई और जब लोग असफल हुए तो उनका एक्स अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अकाउंट से कुछ भी गलत पोस्ट नहीं किया गया था, बल्कि वे सिर्फ मंत्रियों का इस्तीफा और जवाबदेही मांग रहे थे।