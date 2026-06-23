कॉकरोच जनता पार्टी ने 'डायपर दान अभियान' शुरू किया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भेजे जाएंगे

प्रदर्शन

शनिवार से शुरू हुआ है धरना

CJP ने अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन के बाद शनिवार से दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया है। यहां पुलिस बल तैनात है और समर्थकों की भीड़ भी पहुंच रही है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की मांग है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक यहां से नहीं हटा जाएगा। इससे पहले समर्थकों ने आत्महत्या करने वाले छात्रों की याद में कार्यक्रम स्थल पर मोमबत्तियां जलाई गईं। इसमें कई राजनीतिक छात्र संगठन भी शामिल हुए हैं।