कॉकरोच जनता पार्टी बोली- मुख्य चुनाव आयुक्त 48 घंटे में इस्तीफा दें, वरना देशभर में आंदोलन
क्या है खबर?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने कहा कि अगर 48 घंटे में ज्ञानेश इस्तीफा नहीं देते हैं, तो पार्टी देशभर में आंदोलन करेगी। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा, "ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़ा गद्दार हैं। वह सबसे बड़े देशद्रोही हैं। उन्होंने SIR के जरिए देश में 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए हैं।"
बयान
दिपके बोले- ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा
दिपके ने कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे बड़े देशद्रोही हैं। उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वे भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। हमारे देश में लोकतंत्र का क्या मतलब था? लोकतंत्र का मतलब था कि जनता सरकार चुनेगी। जब से ज्ञानेश CEC बने हैं, सरकार यह तय कर रही है कि किसे वोट देने की इजाजत होगी और किसे नहीं। लोकतंत्र की यह कैसी परिभाषा है? आपने लोकतंत्र की अवधारणा को ही उलट-पुलट कर दिया है।"
मांग
CJP ने रखी ये मांगें
ज्ञानेश कुमार 48 घंटे के भीतर इस्तीफा दें।
आगामी विधानसभा चुनावों पर रोक लगाई जाए। मतदाता सूची जनवरी, 2025 की वापस लाई जाए।
कई राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, इसकी जांच के लिए समिति बनाई जाए।
CEC की नियुक्ति को लेकर बनाए गए 2023 के कानून पर रोक लगाई जाए। इसके लिए नया कानून बनाया जाए।
दिपके ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश चुनाव जीतने में भाजपा की मदद कर रहे हैं।