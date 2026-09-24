कॉकरोच जनता पार्टी बोली- मुख्य चुनाव आयुक्त 48 घंटे में इस्तीफा दें, वरना देशभर में आंदोलन

दिपके ने कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे बड़े देशद्रोही हैं। उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वे भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। हमारे देश में लोकतंत्र का क्या मतलब था? लोकतंत्र का मतलब था कि जनता सरकार चुनेगी। जब से ज्ञानेश CEC बने हैं, सरकार यह तय कर रही है कि किसे वोट देने की इजाजत होगी और किसे नहीं। लोकतंत्र की यह कैसी परिभाषा है? आपने लोकतंत्र की अवधारणा को ही उलट-पुलट कर दिया है।"