ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, कहा- जबरदस्ती बंद करें और SIR प्रक्रिया रोकें

पत्र मुख्यमंत्री ने पत्र में क्या लिखा? मुख्यमंत्री बनर्जी ने लिखा, "मैंने बार-बार SIR को लेकर अपनी गंभीर चिंताएं बताई हैं। अब, मैं आपको लिखने के लिए मजबूर हूं क्योंकि SIR के हालात बहुत खराब हैं। यह बिना योजना अधिकारियों-नागरिकों पर थोपा जा रहा है, जो खतरनाक है।" उन्होंने लिखा, "BLO को ऐसे बड़े काम के लिए जरूरी ट्रेनिंग, सपोर्ट और समय नहीं मिला। काम का बोझ, नामुमकिन टाइमलाइन, ऑनलाइन डेटा एंट्री में सपोर्ट न होने से पूरी प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता गंभीर खतरे में है।"

काम अत्यधिक काम के दबाव में हैं BLO- ममता उन्होंने आगे लिखा, "BLO इंसानी हद से अधिक काम कर रहे हैं। ऐसे में उन पर गलत और अधूरी जानकारी अपलोड करने का दबाव डाला जा रहा है। समय कम है, जिससे 4 दिसंबर तक डेटा भी अपलोड होना मुश्किल है। समय बढ़ाने या मदद करने की जगह चुनाव आयोग के अधिकारी उन्हें डरा-धमका रहे हैं।" ममता ने बताया कि दबाव से तंग आकर कल जलपाईगुड़ी के माल में BLO बनी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली है।