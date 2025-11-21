ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, कहा- जबरदस्ती बंद करें और SIR प्रक्रिया रोकें
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को अभी बंद करने की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पर साझा किए पत्र में लिखा कि काम का बोझ, ट्रेनिंग और अधिकारियों के अत्यधिक दबाव के कारण SIR की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है। उन्होंने लिखा कि SIR ऐसे समय पर हो रहा है, जब किसान धान की कटाई करने में व्यस्त हैं।
पत्र
मुख्यमंत्री ने पत्र में क्या लिखा?
मुख्यमंत्री बनर्जी ने लिखा, "मैंने बार-बार SIR को लेकर अपनी गंभीर चिंताएं बताई हैं। अब, मैं आपको लिखने के लिए मजबूर हूं क्योंकि SIR के हालात बहुत खराब हैं। यह बिना योजना अधिकारियों-नागरिकों पर थोपा जा रहा है, जो खतरनाक है।" उन्होंने लिखा, "BLO को ऐसे बड़े काम के लिए जरूरी ट्रेनिंग, सपोर्ट और समय नहीं मिला। काम का बोझ, नामुमकिन टाइमलाइन, ऑनलाइन डेटा एंट्री में सपोर्ट न होने से पूरी प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता गंभीर खतरे में है।"
काम
अत्यधिक काम के दबाव में हैं BLO- ममता
उन्होंने आगे लिखा, "BLO इंसानी हद से अधिक काम कर रहे हैं। ऐसे में उन पर गलत और अधूरी जानकारी अपलोड करने का दबाव डाला जा रहा है। समय कम है, जिससे 4 दिसंबर तक डेटा भी अपलोड होना मुश्किल है। समय बढ़ाने या मदद करने की जगह चुनाव आयोग के अधिकारी उन्हें डरा-धमका रहे हैं।" ममता ने बताया कि दबाव से तंग आकर कल जलपाईगुड़ी के माल में BLO बनी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली है।
अनुरोध
SIR को बंद करने का अनुरोध
ममता ने आगे लिखा कि अभी धाई की कटाई और आलू बोने का समय है, जो निश्चित होता है, ऐसे में किसान SIR के लिए अपना खेत नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जबरदस्ती काम को जारी रखने से लोगों की जान को खतरा है और चुनाव सुधार की वैधता भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने आयोग से जबरदस्ती का दखल बंद करने और सही ट्रेनिंग और सहायता से इस पर गौर करने को कहा है।