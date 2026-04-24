छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता के घर पर गोलीबारी में बड़े बेटे की मौत

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता के घर पर गोलीबारी; बड़े बेटे की मौत, दूसरा घायल

लेखन गजेंद्र 05:04 pm Apr 24, 202605:04 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में गुरुवार देर रात 3 बंदूकधारियों का आतंक दिखा। उन्होंने कांग्रेस नेता सम्मेलाल कश्यप (55) के घर में घुसकर गोलाबारी कर दी, जिसमें उनके एक 19 वर्षीय बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा घायल हो गया। वारदात को रात साढ़े 12 बजे बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव में अंजाम दिया गया है। सम्मेलाल कांग्रेस की ब्लॉक इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और सीमेंट और रेत की आपूर्ति का व्यवसाय करते हैं।