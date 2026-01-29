चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा का मेयर

चंडीगढ़ नगर निगम में AAP-कांग्रेस में झगड़े का भाजपा को फायदा, मेयर चुनाव जीता

लेखन गजेंद्र 12:05 pm Jan 29, 202612:05 pm

क्या है खबर?

चंडीगढ़ के नगर निगम मेयर चुनाव में गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस के बीच झगड़े का फायदा भाजपा को मिला और उसने बहुमत से अपना मेयर बना लिया। चुनाव में भाजपा के मेयर उम्मीदवार सौरभ जोशी को कुल 18 वोट मिले, जबकि कांग्रेस और AAP ने अपने अलग-अलग उम्मीदवार उतारे थे, जिनके बीच वोट बंट गए। इस बार चुनाव गोपनीय बैलेट पेपर की जगह खुला मतदान हुआ था, जिसमें पार्षदों ने हाथ खड़ा करके अपना वोट डाला।