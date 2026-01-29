चंडीगढ़ नगर निगम में AAP-कांग्रेस में झगड़े का भाजपा को फायदा, मेयर चुनाव जीता
क्या है खबर?
चंडीगढ़ के नगर निगम मेयर चुनाव में गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस के बीच झगड़े का फायदा भाजपा को मिला और उसने बहुमत से अपना मेयर बना लिया। चुनाव में भाजपा के मेयर उम्मीदवार सौरभ जोशी को कुल 18 वोट मिले, जबकि कांग्रेस और AAP ने अपने अलग-अलग उम्मीदवार उतारे थे, जिनके बीच वोट बंट गए। इस बार चुनाव गोपनीय बैलेट पेपर की जगह खुला मतदान हुआ था, जिसमें पार्षदों ने हाथ खड़ा करके अपना वोट डाला।
मतदान
कैसे जीता भाजपा का उम्मीदवार?
चंडीगढ़ निगम में 35 पार्षद और एक संसद का वोट है, जिसमें भाजपा के पास 16 पार्षद, कांग्रेस के पास 7 और AAP के पास 13 पार्षदों के वोट हैं। गुरुवार को कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में कुल 7 वोट पड़े, जिसमें चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह गाबी को वोट किया, जबकि AAP के खाते में 11 वोट आए। उनकी पार्टी के 2 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके भाजपा के सौरभ उम्मीदवार को जीता दिया।
चुनाव
कांग्रेस औऱ AAP ने अंतिम समय तक वापस नहीं लिया नामांकन
मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा और AAP ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे। मतदान से पहले चुनाव अधिकारी ने उम्मीदवारों से नामांकन वापस लेने के बारे में पूछा था। तब कांग्रेस और AAP, दोनों में किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार वापस नहीं लिए, जिससे उनके वोट बंट गए और भाजपा को फायदा हुआ। पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने AAP उम्मीदवार को समर्थन दिया, लेकिन इस बार AAP ने समर्थन नहीं किया।
ट्विटर पोस्ट
चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा का मेयर
Chandigarh Mayor Election LIVE: भाजपा के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के अगले मेयर बने।— Rishu Raj Singh (@rishuraj_chd) January 29, 2026
रिजल्ट की घोषणा के बाद वो अपने पिता की तस्वीर लेकर आए। pic.twitter.com/wTgmO5IVb4