पश्चिम एशिया तनाव को लेकर केंद्र की सर्वदलीय बैठक, राहुल गांधी समेत कई सांसदों का किनारा

बैठक

विपक्ष का कौन-कौन नेता हुआ शामिल?

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बैठक का विरोध किया है। उन्होंने मांग की कि ब्रीफिंग के बजाय सदन में इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। उनके साथ कई अन्य कांग्रेस सांसद भी बैठक में नहीं आए। हालांकि, तारिक अनवर बैठक पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने कहा कि पार्टी पश्चिम एशिया संघर्ष पर सरकार का रुख देखेगी। असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, संजय राउत बैठक में शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद नहीं आए।