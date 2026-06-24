इलाज कराने विदेश नहीं जा सकेंगे अभिषेक बनर्जी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

यात्रा

अभिषेक ने कल दायर की थी अर्जी

अभिषेक ने नेत्र उपचार के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगते हुए मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने एक सप्ताह तक बाहर रहने का अनुरोध किया था। बुधवार को न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की अदालत में सुनवाई के दौरान अभिषेक के वकील ने कहा कि याचिका पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अभिषेक की आंखों की सर्जरी हो चुकी है और वे पहले भी इलाज के लिए विदेश जा चुके हैं।