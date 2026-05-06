बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार: भाजपा और JDU के किन-किन नेताओं को मिलेगा मौका?

बिहार में गुरुवार (7 मई) को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए जोर-शोर से तैयारी जारी है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , अमित शाह, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। इस बीच संभावित मंत्रियों की सूची भी सामने आई है। आइए जानते हैं इस समारोह में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड (JDU) कोटे से कौन-कौन मंत्री बनेगा।

संख्या मंत्रिमंडल में किस पार्टी को कितनी सीटें? न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रिमंडल में भाजपा के कोटे से 11, JDU से 12, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से 2, HAM और RLM से एक-एक मंत्री शपथ ले सकते हैं। 6 मंत्रियों की सीटें अभी खाली रखी जाएगी। बिहार में विधायकों की संख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि मंत्रियों की इन संख्या पर सभी दल सहमत हो गए हैं और शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गए हैं।

नाम JDU के कोटे से बनने वाले संभावित मंत्री रिपोर्ट के अनुसार, JDU कोटे से बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी उपमुख्यमंत्री बन चुके है। उनके अलावा अब श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत और निशांत कुमार को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। इन सभी नेताओं को JDU की ओर से फोन कर सूचना भी दे दी गई है। ऐसे में इन सभी ने तैयारी शुरू कर दी है।

Advertisement

भाजपा भाजपा के कोटे से बनने वाले संभावित मंत्री भाजपा ने अनुभव और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। चर्चा है कि विजय कुमार सिन्हा और मंगल पांडेय का मंत्री बनना तय है। इनके अलावा डॉ दिलीप कुमार जायसवाल, अरुण शंकर प्रसाद और डॉ प्रमोद कुमार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। युवाओं में अंतरराष्ट्रीय शूटर और विधायक श्रेयसी सिंह, मैथिली ठाकुर और पूर्व IPS आनंद मिश्रा के नाम भी प्रमुख है। लखेंद्र रौशन, सुरेंद्र मेहता और रमा निषाद के जरिए पार्टी सामाजिक समीकरणों को मजबूत करेगी।

Advertisement