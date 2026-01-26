BRS विधायक ने गणतंत्र दिवस पर फहरा दिया उल्टा तिरंगा, सामने आया वीडियो

शिकायत

दर्ज हुई शिकायत

इस घटना के बाद, स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने डुब्बाका पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेड्डी ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक दिन पर राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के अनादर और गलत तरीके से इस्तेमाल से संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फहराए गए झंडे में हरा रंग ऊपर और केसरिया नीचे है।