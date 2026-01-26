BRS विधायक ने गणतंत्र दिवस पर फहरा दिया उल्टा तिरंगा, सामने आया वीडियो
क्या है खबर?
तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायक कोट्टा प्रभाकर रेड्डी द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराने के बाद एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यह घटना डुब्बाका विधानसभा क्षेत्र के गांधी चौक पर हुई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने रेड्डी पर तिरंगे को गलत तरीके से लगाकर भारत के ध्वज संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
शिकायत
दर्ज हुई शिकायत
इस घटना के बाद, स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने डुब्बाका पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेड्डी ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक दिन पर राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के अनादर और गलत तरीके से इस्तेमाल से संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फहराए गए झंडे में हरा रंग ऊपर और केसरिया नीचे है।
ट्विटर पोस्ट
सामने आया वीडियो
Disgusting.!! 🤬@BRSparty's MLA, Kotha Prabhakar Reddy has hoisted the flag upside down during #RepublicDay2026 celebrations. pic.twitter.com/5TmENoLHo5— Chandra🇮🇳🚩 (@Chandra4Bharat) January 26, 2026