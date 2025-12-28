BMC चुनाव 2026: कांग्रेस और VBA के बीच हुआ गठबंधन, जानिए किसे मिली कितनी सीट

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनावों के लिए मतदान से कुछ दिन पहले कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के बीच गठबंधन हो गया है। दोनों के बीच सीटों के बंटवारे पर भी अंतिम समझौता हो गया है। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच कई दौर की चर्चाओं और बैठकों के बाद यह गठबंधन हुआ है। BMC की 227 सीटों में से कांग्रेस 165 सीटों पर और VBA 62 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।

आलोचना कांग्रेस ने की शिवसेना और MNS के गठबंधन की आलोचना कांग्रेस महा विकास अघाड़ी (MVA) का हिस्सा है, जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) भी शामिल है। BMC चुनावों के लिए शिवसेना ने राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) से गठबंधन किया है, जिसकी कांग्रेस ने बार-बार आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा कि वह सभी विभाजनकारी' और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है, इसीलिए वह शिवसेना के MNS से गठबंधन का विरोध कर रही है।

ऐलान कांग्रेस ने किया था अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि वह BMC चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन बाद में खबरें आईं कि वह प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार कर रही है। इसके बाद दोनों दलों के नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें हुईं और आखिर में गठबंधन पर समझौता हो गया। बता दें कि महाराष्ट में BMC समेत सभी नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा। परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे।

