पश्चिम बंगाल में 9 मई को भाजपा का मुख्यमंत्री लेगा शपथ

पश्चिम बंगाल में 9 मई को भाजपा का मुख्यमंत्री लेगा शपथ, ब्रिगेड ग्राउंड होगा तैयार

लेखन गजेंद्र 04:54 pm May 06, 202604:54 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने अभी तक अपना मुख्यमंंत्री का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, उसके शपथ ग्रहण समारोह की तारीख आ गई है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बुधवार को बताया कि राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि समारोह मध्य कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे से होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं।