पश्चिम बंगाल: भाजपा ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 कथित संपत्तियों की सूची जारी की
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी से कथित तौर पर जुड़ी 43 संपत्तियों की सूची जारी की है। पार्टी ने दावा किया कि इनमें से कई संपत्ति उनके परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर खरीदी गई हैं। TMC ने इस सूची को झूठी कहा है। मामला सामने आने के बाद आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है।
नोटिस
कोलकाता नगर निगम ने 17 संपत्तियों पर जारी किए नोटिस
कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक से जुड़े कथित 17 पतों पर नोटिस जारी किए हैं। इनमें कथित अवैध निर्माण और भवन स्वीकृति दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई है। इन संपत्तियों में हरीश मुखर्जी रोड स्थित शांतिनिकेतन नामक भवन भी शामिल है, जिसे अभिषेक का आवास माना जाता है। नगर निगम ने इससे जुड़ी लिफ्ट और अन्य चीजों की जानकारी मांगी है और 7 दिन में कथित अनियमितताओं को हटाने का निर्देश दिया है।
TMC
TMC ने आरोपों को राजनीतिक बताया
TMC ने भाजपा की ओर से जारी सूची को फर्जी और राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया है। पार्टी ने कहा कि केवल नाम एक जैसा होने के आधार पर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। TMC के पूर्व राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने कहा, "यह सूची भ्रामक है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की पुष्टि जरूरी है। कोई भी व्यक्ति बताए गए पतों और नंबरों की स्वतंत्र रूप से जांच कर सकता है।"