असम विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री सरमा जालुकबारी से मैदान में होंगे

असम चुनाव: भाजपा ने 88 उम्मीदवारों की सूची जारी की, मुख्यमंत्री सरमा जालुकबारी से मैदान में

लेखन आबिद खान 12:31 pm Mar 19, 202612:31 pm

क्या है खबर?

असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 88 उम्मीदवारों के नाम वाली पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जालुकबारी से मैदान में उतारा गया है। वहीं, कल ही कांग्रेस से भाजपा में आए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से टिकट मिला है। राज्य के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा को बिहपुरिया से टिकट दिया गया है। बता दें कि असम की सभी 126 सीटों पर एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा।