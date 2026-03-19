असम चुनाव: भाजपा ने 88 उम्मीदवारों की सूची जारी की, मुख्यमंत्री सरमा जालुकबारी से मैदान में
क्या है खबर?
असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 88 उम्मीदवारों के नाम वाली पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जालुकबारी से मैदान में उतारा गया है। वहीं, कल ही कांग्रेस से भाजपा में आए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से टिकट मिला है। राज्य के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा को बिहपुरिया से टिकट दिया गया है। बता दें कि असम की सभी 126 सीटों पर एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा।
मुख्यमंत्री
जालुकबारी से लगातार 5 बार जीत चुके हैं सरमा
जालुकबारी को सरमा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वे यहां से 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में जीत हासिल कर चुके हैं। इनमें से 3 बार उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए इस सीट पर कब्जा जमाया। वहीं, चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। पिछले महीने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने भाजपा का दामन थाम लिया था। कल ही 2 बार के लोकसभा सांसद बोरदोलोई भी भाजपा में शामिल हो गए।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पूरी सूची
🚨 #NewsAlert | BJP releases a list of candidates for the Assam Legislative Assembly elections in 2026@BJP4India | @BJP4Assam | #BJP | #AssamElections | #AssemblyElections | #CandidatesList | #UNI pic.twitter.com/bZCDb70blU— United News of India (@uniindianews) March 19, 2026
चुनाव
असम में 10 साल से भाजपा सरकार
असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 है। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा ने 60, कांग्रेस ने 29 और अन्य ने 37 सीटें जीती थीं। राज्य में 10 साल से भाजपा की सरकार है, जिसका नेतृत्व हिमंत बिस्वा सरमा कर रहे हैं। पार्टी अब तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। वहीं, कांग्रेस ने 8 पार्टियों से गठबंधन किया है। यहां बांग्लादेश, घुसपैठ और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे अहम हैं।