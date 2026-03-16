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पश्चिम बंगाल चुनाव: भाजपा की पहली सूची जारी, ममता बनर्जी को चुनौती देंगे सुवेंदु अधिकारी
भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है

पश्चिम बंगाल चुनाव: भाजपा की पहली सूची जारी, ममता बनर्जी को चुनौती देंगे सुवेंदु अधिकारी

लेखन आबिद खान
Mar 16, 2026
05:11 pm
क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 144 उम्मीदवारों के नाम हैं। राज्य भाजपा अध्यक्ष सुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से मैदान में हैं। उन्हें भवानीपुर और नंदीग्राम से टिकट मिला है। भवानीपुर से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधायक हैं। इससे पहले भाजपा ने केरल के लिए भी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 47 उम्मीदवारों के नाम हैं।

चुनाव

पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव

पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल और दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया किए जाने के बाद यहां 6.44 करोड़ मतदाता हैं। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 148 है। पिछले विधानसभा चुनाव में TMC ने 213, भाजपा ने 77 और अन्य ने 2 सीटें जीती थीं।

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