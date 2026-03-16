पश्चिम बंगाल चुनाव: भाजपा की पहली सूची जारी, ममता बनर्जी को चुनौती देंगे सुवेंदु अधिकारी

चुनाव

पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव

पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल और दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया किए जाने के बाद यहां 6.44 करोड़ मतदाता हैं। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 148 है। पिछले विधानसभा चुनाव में TMC ने 213, भाजपा ने 77 और अन्य ने 2 सीटें जीती थीं।