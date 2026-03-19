भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, रूपा गांगुली भी लड़ेंगी
क्या है खबर?
भाजपा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इस बार 111 नामों की घोषणा की गई है। इस बार की सूची में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक भी शामिल हैं, जिनको माथाभंगा विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है। सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से अभिनेत्री से राजनेता बनीं पूर्व राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली लड़ेंगी। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए तापस रॉय मानिकतला से चुनाव लड़ेंगे।
चुनाव
इससे पहले 144 उम्मीदवार किए गए थे घोषित
इससे 3 दिन पहले भाजपा ने 144 उम्मीदवारों के नाम के साथ पहली सूची जारी थी। उसमें राज्य भाजपा अध्यक्ष सुवेंदु अधिकारी को 2 सीटों से मैदान में उतारा गया हैं। उन्हें भबानीपुर और नंदीग्राम से टिकट मिला है। भवानीपुर से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधायक हैं। पिछले चुनाव में सुवेंदु ने नंदीग्राम से भाजपा को हराकर बंगाल में चर्चा का माहौल बना दिया था।
ट्विटर पोस्ट
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की सूची
भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी दूसरी सूची में निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। (2/2) pic.twitter.com/dwvaRvzyLB— BJP (@BJP4India) March 19, 2026
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बंगाल में 2 चरणों में होंगे चुनाव
पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल और दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया किए जाने के बाद यहां 6.44 करोड़ मतदाता हैं। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 148 है। पिछले विधानसभा चुनाव में TMC ने 213, भाजपा ने 77 और अन्य ने 2 सीटें जीती थीं।