भाजपा ने पश्चिम बंगाल की दूसरी सूची में रूपा गांगुली और निशीथ प्रमाणिक को उतारा

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, रूपा गांगुली भी लड़ेंगी

लेखन गजेंद्र 05:24 pm Mar 19, 202605:24 pm

क्या है खबर?

भाजपा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इस बार 111 नामों की घोषणा की गई है। इस बार की सूची में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक भी शामिल हैं, जिनको माथाभंगा विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है। सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से अभिनेत्री से राजनेता बनीं पूर्व राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली लड़ेंगी। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए तापस रॉय मानिकतला से चुनाव लड़ेंगे।