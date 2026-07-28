धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जगह मंत्रालय बदलने वाली खबर को भाजपा ने नकारा, क्या कहा?

पात्रा ने कहा, "पार्टी के प्रवक्ता के नाते सारी चर्चा करने के बाद मैं यह साफ करना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यह रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार है, काल्पनिक है और बेबुनियाद है। यह खबर बिना किसी आधार के है। इस खबर का कोई आधार नहीं है। यह सिर्फ मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए है। मैंने आज एक आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर ये बातें इसलिए कहीं ताकि कोई भ्रम न रहे।"