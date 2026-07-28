धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जगह मंत्रालय बदलने वाली खबर को भाजपा ने नकारा, क्या कहा?
क्या है खबर?
भाजपा ने मंगलवार को उन खबरों को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जगह उनका मंत्रालय बदलने की पेशकश की थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने संसद परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए इन खबरों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया है। पात्रा ने कहा कि ऐसी मीडिया रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है।
बयान
क्या बोले पात्रा?
पात्रा ने कहा, "पार्टी के प्रवक्ता के नाते सारी चर्चा करने के बाद मैं यह साफ करना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यह रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार है, काल्पनिक है और बेबुनियाद है। यह खबर बिना किसी आधार के है। इस खबर का कोई आधार नहीं है। यह सिर्फ मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए है। मैंने आज एक आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर ये बातें इसलिए कहीं ताकि कोई भ्रम न रहे।"
ट्विटर पोस्ट
पात्रा का बयान
#WATCH दिल्ली: भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, "आज सुबह मैंने 'द इंडियन एक्सप्रेस' में एक रिपोर्ट देखी। इसकी हेडलाइन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बारे में थी। इसमें कहा गया था कि केंद्रीय मंत्रियों, खासकर जे.पी. नड्डा, जितेंद्र सिंह और CJP के प्रतिनिधियों के बीच… pic.twitter.com/UMeq3yoJBz— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 28, 2026
बयान
खबर में क्या है?
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, प्रधान के इस्तीफा सौंपने से पहले केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के पदाधिकारियों से कहा था कि कैबिनेट में फेरबदल करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, जिसमें शिक्षा मंत्री किसी और को नियुक्त किया जा सकता है।
CJP पदाधिकारियों को प्रधान के इस्तीफे की मांग छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के अड़े रहने के कारण सरकार को झुकना पड़ा।