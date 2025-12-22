भाजपा को वित्त वर्ष 2024-25 में मिला 6,654 करोड़ रुपये का चंदा, जानिए कांग्रेस की स्थिति

भाजपा को वित्त वर्ष 2024-25 में चंदे के रूप में 6,654.93 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है। सदस्यता के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा ने गत 8 दिसंबर को पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त चंदे पर एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी है। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध इस रिपोर्ट में केवल 20,000 रुपये से अधिक के चंदे का ही विवरण दिया गया है।

रिपोर्ट भाजपा को वित्त वर्ष 2023-24 में मिला था 3,967 करोड़ रुपये का चंदा रिपोर्ट के अनुसार, दान की राशि 1 अप्रैल, 2024 और 30 मार्च, 2025 के बीच प्राप्त हुई, जिस अवधि के दौरान देश में लोकसभा चुनाव के अलावा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा को वित्त वर्ष 2023-24 में 3,967 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, जबकि इस बार 68 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,654.93 करोड़ का चंदा मिला है।

ट्रस्ट भाजपा को चुनावी ट्रस्टों से मिला 40 प्रतिशत चंदा भाजपा को मिले चंदे का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा चुनावी ट्रस्टों से मिला है। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 2,180 करोड़ रुपये, प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 757 करोड़ रुपये और न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 150 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। अन्य चुनावी ट्रस्टों से 3,112.5 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। शेष चंदा कंपनियों और व्यक्तियों से प्राप्त हुआ। चुनावी ट्रस्ट कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं ताकि प्राप्त चंदों को राजनीतिक दलों में वितरित किया जा सके।

कॉर्पोरेट भाजपा को सीरम इंस्टीट्यूट ने दिया सर्वाधिक चंदा कॉर्पोरेट दानदाताओं में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने सबसे अधिक 100 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। इसी तरह रुंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने 95 करोड़ रुपये, वेदांता ने 67 करोड़ रुपये और मैक्रोटेक डेवलपर्स (अब लोढ़ा डेवलपर्स) ने 65 करोड़ रुपये का दान दिया। बजाज समूह की तीन अलग-अलग कंपनियों ने मिलकर 65 करोड़ रुपये, ड्राइव इन्वेस्टमेंट्स ने 50 करोड़ रुपये, हीरो ग्रुप ने 23.65 करोड़ और कल्याण ज्वैलर्स ने 15.1 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

जानकारी इन्होंने भी दिया भाजपा को चंदा मालाबार गोल्ड ने भाजपा को 10 करोड़ रुपये, दिलीप बिल्डकॉन ग्रुप ने 29 करोड़ रुपये, ITC लिमिटेड ने 35 करोड़ रुपये, वेव इंडस्ट्रीज ने 5.25 करोड़ रुपये और निखिल कामथ द्वारा प्रवर्तित जेरोधा की निवेश कंपनी ने 1.5 करोड़ रुपये का दान दिया है।

नेता इन भाजपा नेताओं ने भी दिया चंदा कई भाजपा नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी को चंदा दिया है। इनमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 3 लाख रुपये, असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने 2.75 लाख रुपये, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 लाख रुपये, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 5 लाख रुपये, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 1 लाख रुपये और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने 1 लाख रुपये का दान दिया है।