भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन 19 से शुरू, 20 जनवरी को मिलेगा अध्यक्ष

चुनाव

निर्वाचक मंडल की घोषणा आज होगी

अधिसूचना के मुताबिक, शुक्रवार को निर्वाचक मंडल सूची जारी होने के बाद 19 जनवरी को अपराह्न 2 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच शाम 4-5 बजे तक और नाम वापस लेने का समय शाम 5-6 बजे तक होगा। चुनाव अधिकारी शाम साढ़े 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नामांकन करने वालों की जानकारी देंगे। 20 जनवरी को अध्यक्ष की घोषणा होगी और आवश्यक हुआ तो सुबह साढे़ 11 से डेढ़ बजे तक मतदान होगा।