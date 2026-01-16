भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन 19 से शुरू, 20 जनवरी को मिलेगा अध्यक्ष
क्या है खबर?
भाजपा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू हो जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉ के लक्ष्मण ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की, जिसमें चुनाव को संगठन पर्व-2024 नाम दिया गया है। अधिसूचना में लिखा है, 'भाजपा संगठन पर्व 2024 अपने गंतव्य की ओर अग्रसर है। मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया की घोषणा करता हूं।'
चुनाव
निर्वाचक मंडल की घोषणा आज होगी
अधिसूचना के मुताबिक, शुक्रवार को निर्वाचक मंडल सूची जारी होने के बाद 19 जनवरी को अपराह्न 2 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच शाम 4-5 बजे तक और नाम वापस लेने का समय शाम 5-6 बजे तक होगा। चुनाव अधिकारी शाम साढ़े 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नामांकन करने वालों की जानकारी देंगे। 20 जनवरी को अध्यक्ष की घोषणा होगी और आवश्यक हुआ तो सुबह साढे़ 11 से डेढ़ बजे तक मतदान होगा।
ट्विटर पोस्ट
भारतीय जनता पार्टी के 'संगठन पर्व' के अंतर्गत राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण जी द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा।— BJP (@BJP4India) January 16, 2026
निर्वाचन की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी 2026 तक पूर्ण होगी। pic.twitter.com/okmljzwzED
अध्यक्ष
नितिन नबीन के पार्टी अध्यक्ष बनने की संभावना
भाजपा ने वर्ष 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। नड्डा का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो गया, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। मौजूदा समय में नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। पार्टी ने 14 दिसंबर, 2025 को नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उन्हीं को 20 जनवरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। नितिन नबीन की उम्र 45 साल है, जो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे।