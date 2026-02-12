राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नोटिस दिया

न्यूज18 ने दुबे के हवाले से लिखा, "कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है। मैंने सब्सटेंटिव मोशन पेश किया है, जिसमें उल्लेख है कि वह कथित तौर पर सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, USAID के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे स्थानों की यात्रा करते हैं, और वह भारत विरोधी ताकतों से कैसे संबंधित हैं।" दुबे ने मांग की कि राहुल की सदस्यता रद्द हो और उनको जीवनभर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए।

नोटिस

दुबे का नोटिस अविश्वास प्रस्ताव से कितना अलग?

दुबे ने जो नोटिस दिया है, उसे सब्सटेंटिव मोशन कहते हैं। यह प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग की तरह होता है, जिसे आधिकारिक पद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव सदन के सदस्य द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एक औपचारिक प्रस्ताव होता है। इसमें एक ऐसा सारगर्भित मुद्दा शामिल होता है, जिस पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। सदन में इसकी स्वीकार्यता पर बहस होगी और प्रस्ताव देने वाले सांसद को आधार और आरोपों को प्रमाणित करना होगा।