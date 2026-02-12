राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नोटिस दिया
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में भाषण के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने के लिए एक नोटिस दिया है। दुबे ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की कोई योजना नहीं है, उन्होंने एक नोटिस दिया है और मांग की है कि नेता प्रतिपक्ष की संसद सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने राहुल के चुनाव लड़ने से रोक की भी मांग की है।
बयान
दुबे ने क्या कहा?
न्यूज18 ने दुबे के हवाले से लिखा, "कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है। मैंने सब्सटेंटिव मोशन पेश किया है, जिसमें उल्लेख है कि वह कथित तौर पर सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, USAID के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे स्थानों की यात्रा करते हैं, और वह भारत विरोधी ताकतों से कैसे संबंधित हैं।" दुबे ने मांग की कि राहुल की सदस्यता रद्द हो और उनको जीवनभर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए।
नोटिस
दुबे का नोटिस अविश्वास प्रस्ताव से कितना अलग?
दुबे ने जो नोटिस दिया है, उसे सब्सटेंटिव मोशन कहते हैं। यह प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग की तरह होता है, जिसे आधिकारिक पद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव सदन के सदस्य द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एक औपचारिक प्रस्ताव होता है। इसमें एक ऐसा सारगर्भित मुद्दा शामिल होता है, जिस पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। सदन में इसकी स्वीकार्यता पर बहस होगी और प्रस्ताव देने वाले सांसद को आधार और आरोपों को प्रमाणित करना होगा।
ट्विटर पोस्ट
दुबे का बयान
#WATCH | On LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi's statement in Parliament, BJP MP Nishikant Dubey says," I have moved a motion in Lok Sabha today against Rahul Gandhi on how he is misleading the nation with the help of forces like Soros, who want to harm the nation. In the motion I have… pic.twitter.com/MECVIGHdyh— ANI (@ANI) February 12, 2026