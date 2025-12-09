डॉलर से जुड़े बयान को मनोज तिवारी ने बताया फर्जी, मीडिया संस्थानों को भेजेंगे कानूनी नोटिस
क्या है खबर?
भाजपा सांसद मनोज तिवारी का डॉलर और रुपये के मुद्दे को लेकर एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसे तिवारी ने फेक न्यूज बताया है। तिवारी ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर कहा कि फेक न्यूज मीडिया संस्थान ही फैला रहे हैं, जिससे विश्वसनीयता नहीं बची है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनके नाम और तस्वीर से फेक न्यूज चलाने वाले स्पष्टीकरण जारी करें और माफी मांगे। उनको नोटिस भी भेजा जा रहा है।
बयान
क्या बोले मनोज तिवारी?
सांसद तिवारी ने वीडियो में कहा, "फेक न्यूज के बारे में हम सब सुनते हैं, लेकिन अगर फेक न्यूज मीडिया ही चलाने लगे और अच्छे न्यूज चैनल चलाने लगे तो कितनी चिंता की बात है। अभी मेरा ध्यान कुछ स्क्रीनशॉट पर भेजा है, जिसे देखकर मैं हैरान हूं। मेरे हवाले से एक बयान चलाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि मैं जेब में रुपया लेकर घूमता हूं। एक खबरगांव ने ये साझा किया है। मैं इनको नोटिस भेजूंगा।"
न्यूज
चल रही है फेक न्यूज?
पिछले दिनों डॉलर के मुकाबले रुपये गिरकर 90 रुपये पर पहुंच गया था, जिसको लेकर सांसद तिवारी की तस्वीर और नाम के साथ कुछ मीडिया संस्थानों ने उनका बयान चलाया। इसमें तिवारी के हवाले से लिखा था, "हमारे देश के लोग जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, रुपये से खरीदारी करते हैं। हमें डॉलर से कोई लेना-देना नहीं है। डॉलर महंगा हो या सस्ता, हमारे देश के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।" इसी बयान से तिवारी नराज हैं।
ट्विटर पोस्ट
मनोज तिवारी ने की कार्रवाई की बात
मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है.. अगर इन्ही में से कोई #fakenews फैलाये तो विश्वसनीयता कैसे बचेगी.. pic.twitter.com/Q3wC7qQXGN— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) December 8, 2025