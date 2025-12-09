मनोज तिवारी ने उनके नाम से फेक न्यूज चलाने पर कार्रवाई की बात कही है

डॉलर से जुड़े बयान को मनोज तिवारी ने बताया फर्जी, मीडिया संस्थानों को भेजेंगे कानूनी नोटिस

लेखन गजेंद्र 12:06 pm Dec 09, 202512:06 pm

क्या है खबर?

भाजपा सांसद मनोज तिवारी का डॉलर और रुपये के मुद्दे को लेकर एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसे तिवारी ने फेक न्यूज बताया है। तिवारी ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर कहा कि फेक न्यूज मीडिया संस्थान ही फैला रहे हैं, जिससे विश्वसनीयता नहीं बची है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनके नाम और तस्वीर से फेक न्यूज चलाने वाले स्पष्टीकरण जारी करें और माफी मांगे। उनको नोटिस भी भेजा जा रहा है।