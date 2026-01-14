दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के घर में आग लगी

दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के आवास में आग लगी

लेखन गजेंद्र 10:30 am Jan 14, 202610:30 am

क्या है खबर?

दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के आवास में बुधवार सुबह आग लग गई, जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। आग सुबह 8 बजे मदर क्रेसेंट रोड स्थित आवास के अंदर एक कमरे के बेड में लगी थी। सूचना के बाद 3 दमकल वाहनों को मौके पर भेजकर आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है।