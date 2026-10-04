भाजपा ने पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए

राज्यसभा चुनाव: भाजपा ने पश्चिम बंगाल से कोयल मल्लिक, उत्तराखंड से दिनेश आर्य को मैदान में उतारा

लेखन आबिद खान 02:29 pm Oct 04, 202602:29 pm

क्या है खबर?

भाजपा ने राज्यसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को टिकट दिया है। वहीं, पश्चिम बंगाल से मशहूर अभिनेत्री कोयल मल्लिक को टिकट दिया गया है।कोयल पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ओर से राज्यसभा सांसद थीं, लेकिन उन्होंने इसी साल जुलाई में इस्तीफा दे दिया था। अब वे भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में हैं।