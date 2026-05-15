भाजपा ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर किया मोदी सरकार का बचाव, दूसरे देशों से तुलना 

अपवाद

भारत बना अपवाद- मालवीय

मालवीय ने एक्स पर लिखा, 'पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने और तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण अप्रैल और मई के अधिकांश समय कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना रहा। इसका असर दुनिया की लगभग हर अर्थव्यवस्था में सीधे पेट्रोल पंपों पर दिखाई दिया। लेकिन भारत इस पूरी तस्वीर में एक अलग और उल्लेखनीय अपवाद बनकर उभरा है।'