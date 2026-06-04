तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई कल चेन्नई में करेंगे घोषणा

तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई कल चेन्नई में करेंगे घोषणा, धर्मनिरपेक्ष पार्टी बनाने की योजना

लेखन गजेंद्र 04:15 pm Jun 04, 202604:15 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई शुक्रवार 5 जून को चेन्नई में बड़ी घोषणा करने वाले हैं, जिनको लेकर राजनीतिक कयासबाजी तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अन्नामलाई ने मंगलवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। वे शुक्रवार को नई पार्टी की घोषणा या जन आंदोलन शुरू करने की अपनी आगामी योजना बता सकते हैं।