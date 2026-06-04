तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई कल चेन्नई में करेंगे घोषणा, धर्मनिरपेक्ष पार्टी बनाने की योजना
क्या है खबर?
तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई शुक्रवार 5 जून को चेन्नई में बड़ी घोषणा करने वाले हैं, जिनको लेकर राजनीतिक कयासबाजी तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अन्नामलाई ने मंगलवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। वे शुक्रवार को नई पार्टी की घोषणा या जन आंदोलन शुरू करने की अपनी आगामी योजना बता सकते हैं।
योजना
पार्टी ने उनको इस्तीफा का फैसला स्थगित करने को कहा था
अन्नामलाई ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। हालांकि, उनकी मुलाकात का कोई विवरण सामने नहीं आया। बताया जा रहा है कि पार्टी नेताओं के साथ करीब 30 मिनट की बैठक में अन्नामलाई को अपने इस्तीफे की योजना को स्थगित करने के लिए कहा गया था। बैठक के दौरान अन्नामलाई ने हाल में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण देने वाला 5 पन्नों का एक नोट भी सौंपा था।
चुनाव
धर्मनिरपेक्ष पार्टी शुरू करने की योजना
तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की जीत के बाद अन्नामलाई को राज्य की राजनीति में बड़े परिवर्तन का आभास हुआ है, जिसे देखते हुए वे नई क्षेत्रीय पार्टी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अन्नामलाई की पार्टी का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष और तमिल-प्रथम होगा, जिसे 6-8 महीनों में शुरू कर सकते हैं। यह तमिलनाडु में भाजपा और द्रविड़ दलों का विकल्प बनेगा। वे जनांदोलन भी कर सकते हैं, जिसे बाद में राजनीतिक पार्टी में बदला जाएगा।