बीकानेर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष को स्वागत के बहाने बुलाकर पीटा

बीकानेर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष को स्वागत के बहाने बाहर बुलाया, घेरकर थप्पड़ और मुक्का मारा

लेखन गजेंद्र 06:52 pm Sep 02, 202606:52 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के बीकानेर में नगर निगम चुनाव को लेकर चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल को कुछ लोगों ने घेरकर पीट दिया। घटना बुधवार को उस समय घटी, जब मेघवाल वार्ड नंबर 50 से कांग्रेस उम्मीदवार नवरतन डागा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे थे। तभी कुछ लोगों ने उनको बाहर बुलाया और स्वागत करने के बहाने घेर लिया। उन्होंने मेघवाल को जमकर मुक्के और थप्पड़ मारे और फरार हो गए।