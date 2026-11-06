तेजस्वी यादव का दावा, RSS से जुड़े 3 सदस्य 44,000 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए

तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, 'बिहार में RSS से जुड़े चंदन तिवारी, अभिषेक तिवारी, लालटू कुमार और सरस कुमार से 44,000 जिंदा कारतूस पकड़े गए है। ये लोग गोला-बारूद के अंतरराज्यीय तस्करी के एक खतरनाक नेटवर्क से जुड़े है। क्या RSS के ये आतंकवादी देशभर में धमाके करने की साज़िश रच रहे थे? RSS से जुड़े तस्करी नेटवर्क के 3 लोगों से ही 44,000 जिंदा कारतूस पकड़े जाने के बाद भी क्या RSS को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करना चाहिए?'