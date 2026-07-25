बिहार में छात्रों का समर्थन कर रहे तेज प्रताप यादव हिरासत में लिए गए

बिहार में छात्रों का समर्थन कर रहे तेज प्रताप यादव हिरासत में लिए गए

लेखन गजेंद्र 02:11 pm Jul 25, 202602:11 pm

क्या है खबर?

बिहार में भी पटना समेत कई शहरों में NEET पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, जिसने माहौल को गरम कर दिया है। पटना में हुए प्रदर्शन में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के संस्थापक तेज प्रताप यादव शामिल हुए हैं, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तेज प्रताप ने कहा कि वह युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनके लिए मर-मिटने को तैयार हैं।