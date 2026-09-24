बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी बोले- एक खून माफ होता तो ज्ञानेश को गोली मारता
क्या है खबर?
बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से कहा कि अगर एक खून माफ होता तो वह ज्ञानेश कुमार को गोली मार देते। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त अब भाजपा का आयुक्त बन चुका है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त को शर्म करनी चाहिए कि वह संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं।
बयान
क्या बोले सहनी?
सहनी ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा, "देखिए, चुनाव आयुक्त भाजपा का आयुक्त बन चुका है। ज्ञानेश कुमार को मैं कहना चाहता हूं कि सब दिन एक जैसा नहीं है। थोड़ा शर्म करो कि देश के संविधान से खिलवाड़ कर रहे हो। अगर एक खून माफ होता तो सबसे पहले ज्ञानेश को गोली मार देता, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। 2029 में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो ये सबसे पहले जेल जाएंगे।"
बयान
मोदी जी भी जाएंगे जेल- सहनी
सहनी ने आगे कहा कि इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है और अगर ये जीवित रहे तो इनको पक्का जेल होगी और इनको बचाने वाले भी जेल जाएंगे।
सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकता है कि जेल जाएं, ये सब देश से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे तो देश में चुनाव करवाना बंद कर देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश का पैसा बर्बाद हो रहा है और ये लोग चुनाव से खिलवाड़ कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
मुकेश सहनी का पूरा बयान
एक खून माफ होता तो मैं ज्ञानेश कुमार को गोली मार देता: मुकेश साहनी pic.twitter.com/o5Azb9MDFv— Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 24, 2026