बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर दिया विवादित बयान

बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी बोले- एक खून माफ होता तो ज्ञानेश को गोली मारता

लेखन गजेंद्र 05:11 pm Sep 24, 202605:11 pm

क्या है खबर?

बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से कहा कि अगर एक खून माफ होता तो वह ज्ञानेश कुमार को गोली मार देते। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त अब भाजपा का आयुक्त बन चुका है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त को शर्म करनी चाहिए कि वह संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं।